Di Stefano: “Pioli, allenamenti virtuali con Zoom: ecco come funzionano”

NEWS MILAN – Peppe Di Stefano, in collegamento per ‘Sky Sport 24‘, ha spiegato come continuino, in questi giorni, gli allenamenti virtuali per il Milan, in attesa che, dal prossimo 4 maggio, si possa passare a quelli individuali. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, con il suo staff, utilizza l’app ‘Zoom‘ per monitorare la sua squadra.

Il Milan, ha spiegato Di Stefano, si allena 6 volte a settimana: 3 volte con delle sessioni video, 3 volte si fa del lavoro aerobico. Ci si allena in gruppi, alle ore 10:00, alle ore 15:00, ed alle ore 16:00, in 4 gruppi alternati, visto che c’è lo specifico gruppo per i portieri.

Come ci si allena? Si inizia con 10′ di riscaldamento, poi workout personalizzato per ogni singolo giocatore con una parte cardio ed una parte aerobica, utilizzando gli strumenti che si hanno in casa. Lo staff di Pioli, poi, cambia tabella di allenamento e gruppi di lavoro ogni fine settimana, di modo che tutti i calciatori riescano a ‘vedere’ gli tutti gli altri membri della squadra.

È molto importante anche la nutrizione: c’è un nutrizionista che monitora ogni singolo calciatore. Spesso il nutrizionista, così come un fisioterapista, è presente in video-chat di allenamento con Pioli e due preparatori atletici del Milan per le sedute di allenamento.

È un lavoro virtuale, ha concluso Di Stefano, che si avvicina sempre più alla realtà. Anche se, come evidente, così facendo non è possibile, se non soltanto in linea puramente teorica, affrontare la parte tattica …