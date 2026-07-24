Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna svela un retroscena di mercato su Mario Gila ed elogia il nuovo allenatore Massimiliano Allegri
Milan, Gila fa ridere tutti in sala stampa: "Allegri? Sarebbe una str***ata se vi dicessi che ..."
Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro Flogarida, Giovanni Manna ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti sul Napoli che verrà. Il direttore sportivo degli azzurri ha confermato l'interesse dei partenopei per Mario Gila, sfumato a causa dell'inserimento improvviso del Milan. Manna si è espresso anche su Massimiliano Allegri, commentando la sua avventura sulla panchina rossonera nella stagione appena terminata.
Le parole di Manna su GilaManna ha confessato che anche il Napoli era su Gila prima del trasferimento al Milan.
"Stiamo valutando come rinforzare la difesa. Riguardo a Mario Gila posso solo dire che lo abbiamo monitorato, rappresentava un'opportunità di mercato".
Fino a poche settimane fa, il Napoli sembrava in netto vantaggio nella corsa a Mario Gila, mentre il Milan appariva più concentrato su altri profili come Antonio Silva e Goncalo Inacio. L'accelerata dei primi giorni di luglio e il blitz di Gerry Cardinale a Roma, tuttavia, hanno permesso al club rossonero di bruciare la concorrenza degli azzurri e di assicurarsi le prestazioni del difensore spagnolo.
Perché tutti volevano Gila?Nella stagione appena terminata, Gila si è definitivamente consacrato come uno dei migliori difensori in Serie A. Il centrale classe 2000 ha collezionato 36 presenze complessive con la maglia della Lazio, per un totale di quasi 3.000 minuti in campo. Lo spagnolo è uno specialista dei duelli a terra, come testimoniano i 76 duelli vinti su 113 totali, per una percentuale di successo del 67,3% che lo rendono il quarto miglior giocatore del nostro campionato in questo fondamentale. Davanti a lui soltanto Rensch (70,7%), Tiago Gabriel (68,2%) e Gaspar (68,2%).
Napoli, Manna su AllegriIl direttore sportivo del Napoli ha ribadito la fiducia in Massimiliano Allegri. Secondo Manna, il tecnico toscano sarebbe particolarmente motivato dopo il fallimento sulla panchina del Milan nella stagione 2025/2026.
"Con Allegri ci confrontiamo ogni giorno. È molto motivato, anche perché viene da una stagione in cui per la prima volta non ha centrato il suo obiettivo. Noi crediamo di poter arrivare fino in fondo in tutte le competizioni".
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