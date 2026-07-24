Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro Flogarida, Giovanni Manna ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti sul Napoli che verrà. Il direttore sportivo degli azzurri ha confermato l'interesse dei partenopei per Mario Gila, sfumato a causa dell'inserimento improvviso del Milan. Manna si è espresso anche su Massimiliano Allegri, commentando la sua avventura sulla panchina rossonera nella stagione appena terminata.

Le parole di Manna su Gila

"Stiamo valutando come rinforzare la difesa. Riguardo a Mario Gila posso solo dire che lo abbiamo monitorato, rappresentava un'opportunità di mercato".

ha confessato che anche ilera suprima del trasferimento al

Fino a poche settimane fa, il Napoli sembrava in netto vantaggio nella corsa a Mario Gila, mentre il Milan appariva più concentrato su altri profili come Antonio Silva e Goncalo Inacio. L'accelerata dei primi giorni di luglio e il blitz di Gerry Cardinale a Roma, tuttavia, hanno permesso al club rossonero di bruciare la concorrenza degli azzurri e di assicurarsi le prestazioni del difensore spagnolo.

Perché tutti volevano Gila?

Napoli, Manna su Allegri

"Con Allegri ci confrontiamo ogni giorno. È molto motivato, anche perché viene da una stagione in cui per la prima volta non ha centrato il suo obiettivo. Noi crediamo di poter arrivare fino in fondo in tutte le competizioni".

Nella stagione appena terminata,si è definitivamente consacrato come uno dei migliori difensori in Serie A. Il centrale classe 2000 ha collezionatocomplessive con la maglia della Lazio, per un totale di quasi 3.000 minuti in campo. Lo spagnolo è uno specialista dei, come testimoniano i, per una percentuale di successo delche lo rendono il quarto miglior giocatore del nostro campionato in questo fondamentale. Davanti a lui soltanto Rensch (70,7%),(68,2%) e Gaspar (68,2%).Il direttore sportivo delha ribadito la fiducia in. Secondo Manna, il tecnico toscano sarebbe particolarmente motivato dopo il fallimento sulla panchina delnella stagione 2025/2026.