Modric: “Sono venuto qui per vincere. Questa squadra ha qualità e lo dimostreremo”

Nel post-partita di Lecce-Milan, Luka Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, commentando la vittoria della sua squadra
Modric:"Dobbiamo puntare in alto perché siamo il Milan"—
“Il Milan è una grande squadra nel mondo del calcio. E così dobbiamo pensare. Penso che tutti per la qualità che abbiamo dobbiamo puntare in alto, perché siamo il Milan. Non possiamo accontentarci della mediocrità. Sono venuto qui per vincere. Questa squadra ha qualità importanti e lo dimostreremo durante la stagione, anche perché adesso ci mancano alcuni giocatori, soprattutto Rafa (Leao, ndr), che per noi è un calciatore importantissimo.
Quando ci conosceremo meglio e capiremo cosa vuole il mister dimostreremo le nostre qualità e le cose andranno meglio”
