Modric al Milan, Jarni lo promuove: “Ha tanta voglia di dimostrare, sarà decisivo”

Robert Jarni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del trasferimento del suo connazionale Luka Modric al Milan.

L'ex calciatore croato Robert Jarni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per esprimere la sua opinione sul trasferimento del suo connazionale Luka Modric al Milan. Eco, di seguito, le sue parole:

Jarni: "Modric al Milan non avrà difficoltà, metterà la sua esperienza al servizio dello spogliatoio"

"Ha tanta voglia di dimostrare che può ancora giocare e io sono fiducioso. Un giocatore come lui non avrà difficoltà, sa cosa vuole e sa come farlo. Ha tantissima esperienza e può metterla al servizio dello spogliatoio".