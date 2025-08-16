Milan, Visnadi non ha dubbi: “Le scelte sul terzino destro non hanno logica”

"La questione del terzino destro del Milan è annosa. Nelle ultime due stagioni sono stati presi Emerson Royal e Athekame che non conosco molto e nessuna squadra importante l'ha cercato. I tifosi vogliono più italiani? Il Milan ce l'aveva l'italiano proprio come terzino destro: Davide Calabria. Che è meglio di Emerson Royal e Athekame. È stato rottamato un giocatore cresciuto nel Milan, italiano. A volte si fanno delle cose che non hanno logica dal punto di vista tecnico. E questa non ce l'ha nemmeno sul punto di vista finanziario: con Emerson Royal ci hai rimesso, vediamo Athekame quanto sarà utile. Anche qui: come gioca Allegri? Col terzino o con la difesa a 3? Perché in quest'ultimo caso non è tanto il problema di avere il terzino destro. Allegri ha detto o fatto dire che il Milan giocava col 4-3-3 ma sta giocando con la difesa a 3, Leao di punta e due esterni a tutta fascia. Ne capiremo di più quando il mercato sarà finito".