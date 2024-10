Milan, Capello sicuro: Fonseca ha detto basta. Ecco perché

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan-Udinese, commentando le scelte di Paulo Fonseca

Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, in vista di Milan - Udinese , commentando le mosse di Paulo Fonseca e non solo. Ecco il pensiero sulle scelte del portoghese ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

"Fonseca ha fatto bene. Come ha detto lui stesso è ora che i calciatori del Milan si prendano la responsabilità di vestire una maglia così importante. Dopo il ko di Firenze in molti avevano rimproverato all'allenatore rossonero proprio il peccare di autorevolezza. E sinceramente, vedendo il caos sui rigori, il dubbio era legittimo. Ecco, la conferenza stampa di ieri è un segnale in questo senso: ora basta, io sono il tecnico e prendo le decisioni, i calciatori si adeguino. E non pensiate che Fonseca sia andato in conferenza a fare lo show tanto per fare, sono sicuro che prima aveva usato parole altrettanto dure all'interno dello spogliatoio".