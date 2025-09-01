Milan, Trevisani: 'Gimenez non è un cattivo giocatore. Le parole di Tare ...'

Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot . I rossoneri sono andati verso la sosta delle nazionali con una bella vittoria contro il Lecce, ma restano dubbi sulla rosa. Riccardo Trevisani , giornalista, ha parlato del Milan durante 'Pressing' di Mediaset. Le parole su Gimenez, Nkunku e non solo.

Milan, Trevisani su Gimenez e Tare

"Io credo che il centrocampo che ha preso Jashari, Ricci e Rabiot non possiamo considerarlo non rinforzato. Nkunku prima non c'era. Forse è peggiorato dietro, e migliorato da altre parte. Sul discorso Gimenez e le parole di Tare, lui non ha sentito e non ha giocato condizionato. Poi ha fatto due gol annullati per un millimetro".