Milan, Trevisani: 'Gimenez non è un cattivo giocatore. Le parole di Tare ...'

"Ci andrei piano parlando che sta andando male per colpa di Tare. Si è trovato in difficoltà da mesi, ma non è un cattivo giocatore".
Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot. I rossoneri sono andati verso la sosta delle nazionali con una bella vittoria contro il Lecce, ma restano dubbi sulla rosa. Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato del Milan durante 'Pressing' di Mediaset. Le parole su Gimenez, Nkunku e non solo.
"Io credo che il centrocampo che ha preso Jashari, Ricci e Rabiot non possiamo considerarlo non rinforzato. Nkunku prima non c'era. Forse è peggiorato dietro, e migliorato da altre parte. Sul discorso Gimenez e le parole di Tare, lui non ha sentito e non ha giocato condizionato. Poi ha fatto due gol annullati per un millimetro".
