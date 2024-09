Riccardo Trevisani , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Fontana di Trevi', trasmissione in onda sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', soffermandosi sul Milan : tema centrale del suo intervento è stato l'apporto del tecnico Paulo Fonseca , che continua a considerare uno da Shakhtar o da Lille . Non solo, perché è anche convinto che i rossoneri non si qualificheranno alla prossima Champions League proprio a causa dell'allenatore. Ancora una volta, inoltre, rimarca la grande quantità di gol subiti, con cui non si va da nessuna parte a suo dire. Ecco, dunque, le sue parole.

Trevisani durissimo: "Fonseca è da Shakhtar e da Lille, non da Milan"

"Per me Fonseca non é un allenatore di quel livello. Il Milan é quella squadra che ha vinto 7 Champions League. La mia idea del Milan é altissima, Fonseca é da Shakhtar e Lille. Una squadra che prende 50 gol non fa niente, niente. Nonostante il reparto offensivo molto potente non ne farà 120, e in Italia con 50 subiti non fai niente. Per me le prime 4 sono Inter, Juve, Napoli e Atalanta. Io credo che il Milan non ci andrà per l'allenatore".