Milan, Serginho: “Theo Hernandez? Il più forte terzino sinistro al mondo”

"Credo alla rimonta e Theo si rialzerà: è il terzino più forte". Così Serginho , strico terzino rossonero, ha parlato del momento del Milan nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il brasiliano continua così: "Ai tifosi dico di non mollare, con tre punti oggi il quarto posto è ancora possibile. Come tutti i milanisti vivo questa situazione delicata con la speranza che possa migliorare. Purtroppo non abbiamo raggiunto il livello sperato di risultati, né in Serie A né in Champions. Finora il miglior Milan non si è ancora visto". Il terzino brasiliano ha parlato anche di Theo Hernandez . Ecco il suo parere.

Milan, Serginho su Theo Hernandez: "Niente consigli. Mi limito a una considerazione"

"Niente consigli. Mi limito a una considerazione: per me è il più forte terzino sinistro al mondo. Detto questo, non va caricato di troppe responsabilità e pressioni perché non è un centravanti o un trequartista. Mi spiego: non può fare un assist o un gol a partita, non può essere sempre decisivo. Per anni è stato... Superman e ha abituato "male" i tifosi, ma sono convinto che presto regalerà loro altre soddisfazioni".