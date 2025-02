C'è anche il Manchester City

Secondo quanto riportato da TeamTalk, noto portale sportivo inglese, sulla tracce di Theo Hernandez vi sarebbe anche il Manchester City. Il club inglese starebbe pensando al terzino rossonero come uno dei grandi investimenti per l'estate e il Milan sarebbe anche disposto ad abbassare le proprie pretese per cedere il classe '97: si parte da una valutazione di "soli" 35 milioni di euro.