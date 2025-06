Milan, senti Chiesa: “Allegri grande scelta”. Poi svela l’obiettivo per il futuro

"Con Allegri ho giocato tutta la stagione da seconda punta e i miei gol li ho fatti, anche Slot ha deciso di provarmi lì e io sono contento. Se due tecnici vincenti hanno visto in me le potenzialità per giocare punta vuol dire che posso farlo". Federico Chiesa , esterno del Liverpool accostato anche al Milan , ha parlato dei rossoneri e di Allegri a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole: "Sarà un tema da affrontare in estate. Io, il mio agente e la mia famiglia abbiamo un ottimo rapporto col Liverpool. L’ obiettivo è arrivare pronto al raduno , cercheremo la soluzione migliore per tutti".

Chiesa: "Allegri mi ha dato tanto. Milan che scelta". E sul futuro ...

Se Allegri al Milan può aprire la strade: "Se ne sono dette tante ma io ho grande rispetto per Max: mi ha dato tanto, l’anno scorso ero partito forte. È un vincente, per il Milan è una grande scelta. Lui mi ha fatto capire che potevo fare la seconda punta, allargandomi gli orizzonti. Sousa mi ha fatto esordire in A e con Mancini ho toccato il punto più alto all’Europeo, però Allegri mi ha dato tanto come crescita personale e modo di giocare. Mi ha chiamato a settembre per farmi l’in bocca al lupo per il Liverpool. È stato molto carino".