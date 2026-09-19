Errori in difesa e poco in attacco: la sintesi di Milan-Benfica 0-2 | Video

Il ritorno sotto i riflettori europei si è trasformato in un vero e proprio risveglio in negativo per il Milan. Nella prima giornata della League Phase di Europa League, i rossoneri si sono abbassati di fronte al Benfica con un netto 0-2.

Milan, le parole di Borghi

Una prestazione opaca per la squadra di Amorim, incapace di imporre il proprio ritmo con un avversario molto ordinato e cinico che ha gestito il match senza problemi. A parlare del momento vissuto dai rossoneri è statointervenuto negli studi di SkySport.

Il giornalista ha voluto evidenziare l'atteggiamento mostrato dal Milan nel corso di tutti i 90 minuti. L'analisi di Borghi, infatti, parte dalla differenza di atteggiamento vista sul campo nonostante i tentativi di riavviare la squadra da parte del tecnico portoghese all'intervallo.

"Tra primo e secondo tempo, con quel cambio, una reazione c'è stata, però la sensazione costante era di vedere un Benfica attivo che orientava lo svolgersi della partita e un Milan invece che passivamente si conformava a quello che stava succedendo. Queste due cose insieme fanno il momento di discussione."

Nonostante la brutta figura, il telecronista ha voluto invitare il popolo rossonero a non smettere di sostenere il nuovo corso, pur sottolineando il peso specifico dell'errore commesso.

"Poi è ovvio che siamo solo all'inizio e, secondo me, se un club decide di andare verso una via deve difenderla, deve seguirla. Però quella di mercoledì sera era una partita importante e sbagliarla è stato un problema".