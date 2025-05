Milan, Sacchi punge: “Un buon club costruisce una buona squadra non …”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva ai microfoni dei colleghi di 'Calciobox', non esitando a criticare la dirigenza attuale e raccontando alcuni aneddoti sul suo passato in rossonero. In modo particolare, alla domanda su cosa dovrebbe fare la società rossonera, l'ex tecnico ha pungolato chi ora sta al comando sostenendo come sia il buon club a dover creare una buona squadra e non il contrario. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole (qui l'intervista completa).