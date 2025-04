Galli esalta Sacchi: “Il Milan vinse grazie alla sua idea innovativa”

Galli ricorda: "Berlusconi e Galliani decisivi nel confermare Sacchi"

"Per me il grande merito va dato ad Arrigo Sacchi, anche se molti non vogliono ammettere questa cosa. Quel Milan ha vinto tutto quello che ha vinto perchè sì certo, c'erano grandi campioni ma anche un allenatore che per quei tempi aveva portato un'idea di calcio innovativa. Quando arrivò le cose non furono così semplici, venimmo eliminati in Coppa Uefa e i tifosi volevano Capello, ma lì fu davvero decisivo Berlusconi insieme a Galliani, tennero botta e confermarono Sacchi a prescindere".