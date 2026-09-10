Sandro Sabatini, giornalista, commenta le prestazioni di Adrien Rabiot ed Alexis Saelemaekers da trequartisti contro la Juventus
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Uno dei punti deboli del Milan nel match contro la Juventus è stata la sterilità mostrata in fase offensiva. Secondo il giornalista Sandro Sabatini, la scelta di Ruben Amorim di schierare Adrien Rabiot ed Alexis Saelemaekers sulla trequarti non sarebbe stata la soluzione ideale per i rossoneri.
Milan, le parole di Sabatini su RabiotIntervistato sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Sabatini si è mostrato perplesso sulla prestazione di Rabiot da trequartista contro la Juventus:
“Dicono che a Marsiglia Rabiot giocasse già come trequartista, ma per me lì fa solo casino. Non sta vicino a Gonçalo Ramos e non sfrutta gli inserimenti quando Ramos gli apre il campo. Io stravedo per lui, ma non in quella posizione”.
Le prestazioni di Rabiot da trequartista"Con il mister ci siamo detti che posso giocare sia come mediano che come trequartista", aveva dichiarato Rabiot dopo la vittoria contro il Venezia. L'impatto del francese sulla trequarti era stato ottimo nelle prime due uscite: gol e assist da subentrato contro il Torino e ottimo ingresso anche a San Siro contro la squadra guidata da Giovanni Stroppa. In carriera, il classe 1995 ha giocato soltanto una stagione sulla trequarti, quella a Marsiglia con Roberto De Zerbi. Il bottino è stato notevole: 8 reti e 5 assist in 22 presenze.
Il commento su SaelemaekersDopo aver criticato Rabiot, Sabatini ha avuto da ridire anche sull'impiego di Saelemaekers sulla trequarti:
“Anche Saelemaekers è un giocatore che mi piace molto. Ai miei tempi c'erano certi esterni che coprivano la fascia in su e in giù con una disciplina pazzesca, come un reggimano. Ecco, Saelemaekers sulla corsia, a destra o a sinistra, è un grandissimo giocatore. Se però gli dai troppa libertà di svariare, va in tilt”.
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