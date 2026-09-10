Uno dei punti deboli del Milan nel match contro la Juventus è stata la sterilità mostrata in fase offensiva. Secondo il giornalista Sandro Sabatini, la scelta di Ruben Amorim di schierare Adrien Rabiot ed Alexis Saelemaekers sulla trequarti non sarebbe stata la soluzione ideale per i rossoneri.

Milan, le parole di Sabatini su Rabiot

“Dicono che a Marsiglia Rabiot giocasse già come trequartista, ma per me lì fa solo casino. Non sta vicino a Gonçalo Ramos e non sfrutta gli inserimenti quando Ramos gli apre il campo. Io stravedo per lui, ma non in quella posizione”.

Le prestazioni di Rabiot da trequartista

Il commento su Saelemaekers

“Anche Saelemaekers è un giocatore che mi piace molto. Ai miei tempi c'erano certi esterni che coprivano la fascia in su e in giù con una disciplina pazzesca, come un reggimano. Ecco, Saelemaekers sulla corsia, a destra o a sinistra, è un grandissimo giocatore. Se però gli dai troppa libertà di svariare, va in tilt”.

Intervistato sul canale Youtube di Carlo Pellegatti,si è mostrato perplesso sulla prestazione dida trequartista contro la Juventus:, aveva dichiaratodopo la vittoria contro il Venezia. L'impatto del francese sulla trequarti era stato ottimo nelle prime due uscite: gol e assist da subentrato contro il Torino e ottimo ingresso anche a San Siro contro la squadra guidata da Giovanni Stroppa. In carriera, il classe 1995 ha giocato soltanto una stagione sulla trequarti, quella a Marsiglia con Roberto De Zerbi. Il bottino è stato notevole: 8 reti e 5 assist in 22 presenze.Dopo aver criticato Rabiot,ha avuto da ridire anche sull'impiego disulla trequarti: