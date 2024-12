Milan-Roma, Canuti: “Vedremo tanti gol. Ecco che partita sarà”

Nazzareno Canuti, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'incontro tra Milan e Roma di domani sera

Nazzareno Canuti, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio City4You', soffermandosi in particolare su Milan-Roma, match in programma alle ore 20:45 di domani, domenica 29 dicembre, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Un incontro che metterà di fronte due squadre in difficoltà, quelle di Claudio Ranieri e Paulo Fonseca, obbligate a vincere per cambiare l'andamento di un campionato finora deludente.