Al contrario la Roma, nella scorsa uscita, ha convinto, strapazzando 5-0 il Parma in casa e mettendo a tacere, almeno temporaneamente, le critiche. Anche se queste non si placheranno mai data la stagione molto deludente dei giallorossi. Per entrambe il successo sembra essere l'unico risultato buono per il match di domani per rimanere aggrappate alla possibilità di giocarsi l'accesso in Champions League, in caso di clamorose cadute da parte delle dirette avversarie.