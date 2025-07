Milan, Retegui non convince Letizia: “È una soluzione che a me non piace per nulla”

"È una soluzione che a me non piace per nulla. Innanzitutto non ha le famose caratteristiche di Giroud e poi un giocatore dall’Atalanta non lo comprerei mai: vendono bene, lo strapaghi e l’affare lo fanno sempre loro. Piuttosto, se proprio devo rischiare un giocatore dall’Atalanta, meglio Scamacca che dopo l’infortunio magari è più a buon mercato. Ma la cifra tecnico tattica dell’attaccante che deve prendere il Milan deve essere ben più elevata: per Retegui e Scamacca, mi tengo Santiago Gimenez che è molto più forte".