Milan, Allegri: su cosa si lavorerà? Ecco il focus principale

Lunedì partirà la stagione del Milan con il raduno . Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Massimiliano Allegri , allenatore rossonero, avrebbe programmato un grande lavoro in vista della stagione 2025-26. Sia sotto l’aspetto fisico sia sulla testa. Dopo l'ottavo posto stagionale, la squadra dovrà cancellare e ripartire da capo. Allegri chiederà spirito di sacrificio e voglia per raggiungere almeno la qualificazione alla Champions League, obiettivo minimo del Milan. Vorrebbe instillare il dna rossonero al gruppo.

Milan, Allegri: esigenze, lavoro e regole. Ecco i punti su cui lavorerà. E in difesa ...

Allegri, continua la rosea, esigerà anche il rispetto delle regole: si aspetterebbe che tutti abbiano fatto i compiti a casa durante le vacanze a livello di sedute individuali e pretenderà massima puntualità con gli orari. La squadra non sarà al completo: Modric è in America con il Real Madrid, Gimenez alla Gold Cup, non ci sono i terzini titolari e mancherebbero almeno un altro centrocampista e una punta. Per questo non sarà facile lavorare sugli automatismi del 4-3-3, ma con i presenti, scrive il quotidiano, il focus sarà soprattutto quello di iniziare a puntellare il reparto arretrato.