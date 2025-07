Ordine: "Allegri non ha perso una partita del Milan. Insegue un traguardo decisivo"

Ordine continua: "Quando cominciò a circolare la sua candidatura per sostituire Fonseca, non ha perso una partita di quel Milan appuntando pregi e difetti che gli serviranno per correggere il suo prossimo Milan. Ha potenziato lo staff storico, è partito per primo nel calendario dei raduni, ha convinto Maignan a restare e progettato un team da assemblare con le sue idee ben scolpite".