Bianchin: “Allegri evidentemente non apprezza Adli, ma farlo allenare con il…”

"Yacine Adli non è nel progetto di Massimiliano Allegri per il Milan 2025-26 e, addirittura, si allenerà con Milan Futuro, la squadra che preparerà il campionato di Serie D. Il Milan si radunerà lunedì ma per alcuni calciatori ha previsto un programma speciale: Adli, Devis Vasquez, Theo Hernandez, Ismael Bennacer. Ognuno ha la sua storia ma c’è una motivazione comune: tutti sono in uscita. Theo e Bennacer avranno qualche giorno di vacanza supplementare, mentre Adli e Vasquez sono stati convocati per il lunedì successivo, il 14 luglio.