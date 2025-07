Milan, idea Asensio: un talento in bilico tra rilancio e rischio

Marco Asensio è stato, senza dubbio, uno dei talenti più brillanti del calcio europeo nell'ultimo decennio. Dotato di tecnica raffinata, visione di gioco, un tiro potente e un'eleganza naturale, sembrava destinato a diventare una stella assoluta del Real Madrid. E in parte lo è stato, conquistando ben tre Champions League e segnando gol decisamente pesanti.

Tuttavia, la sua carriera è stata interrotta più volte dagli infortuni, in particolare i problemi alle ginocchia. La rottura del legamento crociato anteriore nel 2019 ha rappresentato uno spartiacque, impedendogli di ritrovare quella brillantezza atletica e mentale che lo caratterizzava rendendolo devastante. L'ultima stagione, in prestito all'Aston Villa, ne è stata la dimostrazione: appena 3 gol e poca incisività, relegandolo spesso ai margini. A 29 anni, Asensio si trova forse di fronte all'ultima opportunità per rimanere ai massimi livelli.

Il Dilemma: scommettere sul rilancio o cercare certezze? — Massimiliano Allegri, ha dimostrato in passato di saper rilanciare giocatori in difficoltà. L'idea Asensio potrebbe rientrare in questa logica: puntare su un giocatore esperto e tecnico per restituirgli fiducia e un ruolo centrale.

Ma il dubbio è lecito: quanto margine c'è per un vero rilancio? Il rischio è di investire risorse economiche e spazio in rosa su un'operazione che potrebbe rivelarsi più "romantica" che funzionale. Soprattutto per un Milan con un budget limitato, dove ogni scelta deve essere lucida e sostenibile.

Il club rossonero deve valutare attentamente se Asensio può essere un'opportunità o un peso. Se dovesse arrivare motivato, con un ingaggio ridotto e con lo spirito di un leader ritrovato, la scommessa potrebbe essere interessante.

Se invece cercasse solo una nuova destinazione d'élite senza garanzie di rendimento, potrebbe essere più sensato virare su profili più freschi, dinamici e con una maggiore continuità fisica. Al Milan servono concretezza, condizione fisica e "fame", caratteristiche che, pur non intaccando il talento, non sono più scontate per Marco Asensio.