Milan, Ordine: “Sono partiti due big. Ecco chi arriverà”

"Come cifra tecnica, in questo momento sono partiti Reijnders e Theo e sono inferiori, ora c'è da capire come saranno rimpiazzati e se riusciranno a costruire una squadra, che lo scorso anno si è vista poche volte". Così Franco Ordine, giornalista, parla del calciomercato del Milan, delle partenze e dei possibili arrivi. Ecco il suo pensiero a TMW Radio durante Maracanà: "E' stato chiarito il piano del Milan al tecnico. Sono partiti due big, arriverà Modric e poi altri due centrocampisti. Poi saranno presi due terzini, sia a destra che a sinistra, poi un secondo centravanti".