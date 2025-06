Milan, Ordine duro: 'Ibrahimovic ha fatto malissimo e si è bruciato. Ora ...'

Michele Padovan: "Il Milan si è messo in mano a Tare e Allegri. Nomi come quelli di Xhaka e Modric sono proprio i suoi (del dirigente albanese, ndr). Mi auguro che Allegri sfrutti questa occasione perché è l’ultima. Non perché non ne merita altre, ma perché per età ed esperienza e visto l’avanzare di nuovi tecnici, non credo che avrà altre chance in grandi club. Avrei detto lo stesso se fosse andato al Napoli. Spero e penso che nel frattempo sia maturato: come ha lasciato la Juventus nella finale di Coppa Italia è indecoroso, e non intendo per un buon allenatore, ma per qualsiasi persona adulta. Si è comportato come un bambino capriccioso. Dalla parte sua avrà la società e, almeno per il girone di andata, tutto il pubblico. Mi chiedo però che fine ha fatto Ibrahimovic? Non lo sento più nominare da un po’, il che è un bene per il Milan!".