Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, incanta con i suoi gesti atletici anche a quasi 44 anni: la rovesciata in piscina

L'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, anche in vacanza, non riesce a fare a meno dei suoi colpi da fuoriclasse. Rovesciata perfetta e gol per lo svedese in questo video che ha condiviso sui social