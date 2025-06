Calciomercato Milan, i rossoneri lavorano ancora a centrocampo e dopo i prossimi arrivi di Modric e Ricci, il Diavolo potrebbe chiudere un ultimo colpo per completare del tutto il reparto. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan con le ultime novità importanti su Ardon Jashari . Il giocatore vuole fortemente il rossonero.

"Sappiamo che Ardon Jashari non sta negoziando con altri club in questa fase: vuole unirsi al Milan". Così l'esperto di calciomercato su uno dei primi obiettivi del Milan: "È convinto e deciso che il Milan sia la destinazione ideale per il futuro".