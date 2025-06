Mercato Milan, centrocampo e attacco: il punto da Jashari a Gyokeres

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 30 giugno 2025. Ma anche nel corso della giornata sono emerse novità interessanti concernenti l'universo rossonero. D'altronde, non potrebbe essere altrimenti. Domani aprirà la seconda finestra di trattative e per il direttore sportivo Igli Tare e per l'allenatore Massimiliano Allegri c'è un'intera squadra da ricostruire o quasi. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA