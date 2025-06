Calciomercato, il Napoli torna su Musah e il Milan prende tempo: il motivo

Il secondo, invece, dipende dal fatto che, oltre al Napoli, nelle ultime settimane anche alcune squadre inglesi (si parla di Nottingham Forest e Wolverhampton) si sarebbero fatte avanti per Musah. Per ora non sono ancora arrivate offerte concrete al club di Via Aldo Rossi. Il quale, magari, spera di ottenere qualcosa in più di quanto proposto dal Napoli.