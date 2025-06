Calciomercato Milan, obiettivo attaccante: tutti i nomi che piacciono a Tare

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, tra le missioni del Milan in questo calciomercato estivo, ci sia quella di trovare un nuovo attaccante per la squadra di Massimiliano Allegri. Un bomber 'alla Olivier Giroud', con caratteristiche differenti da quelle del confermato Santiago Giménez, che possa però andare in competizione con il centravanti messicano per una maglia da titolare.