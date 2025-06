Calciomercato Milan, Gyökeres rompe con lo Sporting: cosa sta succedendo

Per il club, invece, tali affermazioni non corrisponderebbero al vero. Il Presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, a proposito di un'offerta di 65 milioni di euro dell'Arsenal per il suo attaccante, ha dichiarato: "Non dirò qual è il prezzo. Il giocatore lo sa. Posso dirti che Viktor non andrà via per 60 milioni di euro più 10. Semplicemente non andrà via per questa cifra".