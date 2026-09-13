Intervenuto ai microfoni di QSVS, il direttore di Telelombardia ha voluto parlare del Milan di Amorim
Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico
Il 2-2 tra Lazio e Milan lascia molte polemiche e riflessioni profonde in casa Milan. La doppia rimonta firmata da Diego Moreira ha evitato la sconfitta all'Olimpico, ma non ha cancellato le lacune mostrate soprattutto nel primo tempo.
Milan, le parole di RavezzaniNel post-partita, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto analizzare la prestazione dei rossoneri di Amorim sul canale YouTube di QSVS, mettendo sotto ai riflettori la tenuta della mediana e la gestione tattica dell'allenatore. Il pensiero di Ravezzani parta dalla bocciatura di Modric:
"Il Milan è stato travolto a centrocampo, anche dobbiamo dire perché Modric non è riuscito a fare la sua parte in quanto in un centrocampo a due a 41 anni non ce la fa più, ma è normale tutti i giocatori, anche i più grandi, arrivano a un certo punto al capolinea della loro carriera. Ecco perché la situazione che si è creata nel primo tempo è stata da allarme rosso. "
Nonostante la contestazione e i cambi arrivati durante l'intervallo, Ravezzani ha invitato comunque a mantenere la giusta cautela, evitando di dare giudizi affrettati che potrebbero andare a rovinare l'ambiente rossonero. Come ben sappiamo, per un nuovo progetto serve tempo:
"A fine primo tempo i tifosi volevano cacciare Amorim, non bisogna mandarlo via né incensarlo, bisogna capire che cosa succederà e quando Amorim sarà disponibile a imparare dai suoi errori"
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