Milan, Ravezzani: “Camarda nota positiva. Vinto grazie a un suo miracolo”

"Il Milan gioca male, rischia molto e segna un gol contestato alla fine. Il Milan dominante che sognava Ibrahimovic e che aveva promesso Fonseca non c'è. Non ha un gioco, si affida a Leao. C'è una squadra normale allenata da un tecnico normale. Il centrocampo poi non c'è più. La nota positiva è questo Camarda. Se il Milan vince è per un suo miracolo, un colpo di testa fantastico che mette in crisi la Stella Rossa. E ora serve continuità a questo successo. Sarebbe ora di vedere crescere questa squadra. Reijnders sta calando, mentre Leao sta alzando il livello".