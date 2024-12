Milan-Stella Rossa 2-1, altra prestazione imbarazzante. Camarda come Inzaghi

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato così la vittoria del Milan contro la Stella Rossa in Champions League

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato così la vittoria del Milan contro la Stella Rossa in Champions League. La squadra di Paulo Fonseca ottiene tre punti molto importanti per il proprio cammino europeo, ma fa certamente discutere la prestazione dei rossoneri. Intanto, Camarda stupisce ancora nonostante non sia arrivato il tanto atteso primo gol. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!