Ecco l'arrivo, a bordo di uno speciale ItaloTreno, della Coppa Italia alla stazione di Roma Termini: stasera in campo Milan e Bologna per lei nella finale del torneo. Il Milan non vince la coppa dal 2003, il Bologna addirittura dal 1974. Guarda il video