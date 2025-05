Milan-Bologna si vince sugli esterni: il gioco delle coppie della finale

Più o meno tutte le grandi vittorie del Milan sono coincise con grandi prestazioni del numero 10 portoghese. Il quale, questa sera, potrebbe ritrovarsi davanti l'amico ed ex compagno di squadra, Davide Calabria , con cui si è scontrato migliaia di volte in allenamento a Milanello . Pulisic farà un lavoro diverso rispetto a Leão, tendendo ad accentrarsi un po', poiché un po' ala e un po' trequartista.

Pulisic al top, Orsolini incisivo

In fin dei conti fa bene, con 17 gol è il capocannoniere del Diavolo in tutte le competizioni, davanti a Tijjani Reijnders (15) e a Leão (12). In casa Bologna, invece, il pericolo maggiore è Orsolini, autore di 13 gol in campionato, uno in meno di Marcus Thuram e protagonista forse della sua miglior stagione in carriera. Parte da destra, converge verso il centro ed illumina la scena con il suo sinistro. Al Milan ha fatto male nel recente incontro di campionato.