Milan, vincere la Coppa Italia non è solo questione di soldi: i motivi

Milan, la Coppa Italia per salvare la faccia, non la stagione — Il Milan non alza due coppe nella stessa stagione dal 2007, con Carlo Ancelotti in panchina: all'epoca furono Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Il secondo è perché battere il Bologna di Vincenzo Italiano nella finale dello stadio 'Olimpico' di Roma significherebbe qualificarsi direttamente alla prossima edizione dell'Europa League.

Che non sarà la Champions, ma sempre 30-40 milioni di euro si possono guadagnare andando a fondo o quasi nella competizione. Il terzo motivo? La vetrina internazionale, ha evidenziato il 'CorSera', è fondamentale per provare a trattenere i big come Mike Maignan e Tijjani Reijnders, corteggiati da mezza Europa.

Anche Conceição si gioca il suo futuro con questo trofeo — Infine, anche Sérgio Conceição si gioca moltissimo stasera. Le sue chance di conferma sulla panchina del Milan anche per la stagione 2025-2026, infatti, passano dalla conquista o meno del trofeo. E, a tal proposito, la chiosa del quotidiano generalista suona quasi come un monito alla dirigenza.

"Una considerazione è doverosa: prendere una decisione tanto cruciale per il futuro in base all'esito di una partita non è proprio il massimo, in termini di progettualità. La riflessione dovrebbe essere più ampia e profonda, altrimenti il rischio è ripetere gli errori di quest'anno", l'opinione su come si sta muovendo il Milan sul tema allenatore.