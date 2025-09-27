Milan Primavera, Pandolfi: “Abbiamo fatto una grande partita, il mister è felice”

Nel pomeriggio di oggi, al 'Centro Sportivo Giovanni Arvedi' di Cremona , è andata in scena la partita tra Cremonese e Milan , valida per la 6^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 . E' bastato soltanto un gol del giovane Ossola, arrivato al 19esimo minuto del primo tempo, a regalare i 3 punti alla giovane squadra di Mister renna che, per la terza volta, vince i trasferta. I rossoneri agganciano così Fiorentina e Sassuolo, quinta e sesta in classifica. A rilasciare delle dichiarazioni al termine della partita è stato Fabio Pandolfi, ai microfoni ufficiali del club. Ecco, di seguito, le sue parole:

“È stata una partita difficile, abbiamo lottato molto sulle palle e soprattutto le palle sporche. Ma abbiamo giocato una grande partita e siamo felici della vittoria. Con i compagni c’è molta intesa, ci conosciamo tanto e penso che anche in campo si sia visto. Il mister è molto felice, mi ha abbracciato: mi ha detto di continuare così”.