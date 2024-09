Milan Primavera, Guidi: “Giochiamo sempre per vincere. Su Camarda…”

Intervistato dai giornalisti lì presenti, Federico Guidi, tecnico del Milan Primavera, ha parlato dopo il pareggio in Youth League contro il Liverpool: "Abbiamo una visione univoca che parte dalla prima squadra fino ai più piccoli. Abbiamo una visione chiara sul percorso che devono fare i ragazzi. Come staff, non avere sempre i ragazzi non è semplice, ma è un’esperienza formativa anche per noi. Come club è il primo anno che abbiamo Under 23 e quindi sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà. Dobbiamo essere bravi noi ad aiutare i ragazzi affinché non soffrano questo saliscendi. Quando uno scende in campo deve farlo per la maglia che indossa. C’è massima sinergia tra tutte le squadre, al centro ci sono sempre i ragazzi".