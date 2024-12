Milan, Pellegatti: “Non iniziamo con i se e i ma”. Poi osa un paragone per Reijnders

"Piatto ricco mi ci ficco, grande vittoria dei ragazzi. È stato tutto bene questa sera, a partire dalla formazione intelligente anche se un pochino rischiosa, visti i cambi. Il Sassuolo non perdeva dal 31 agosto ed è in testa alla Serie B nettamente favorita, ma con una formazione sintonizzata per la partita contro la Sampdoria. Avevamo già visto partite deludenti del Milan in Coppa Italia, invece ha confermato di stare bene. Guidati da questo Van Gogh: Reijnders ha dominato a centrocampo. Oso, come movimento leggero, come classe e come tiri, questa sera Reijnders ha ricordato Cruijff. Uno spettacolo - Pellegatti descrive il meraviglioso assist per Chukwueze e lo stesso gol di Tiji - Il Milan continuava a divertirsi e a fare divertire. Leao segna di potenza e al limite, una dimostrazione del suo momento. Mi sarebbe dispiaciuto se non avesse segnato anche Abraham (che ha poi segnato il sesto gol della sfida, dopo il quinto di Calabria). Reijnders arriva a sette gol in stagione, uno in meno di Pulisic. Un Milan straripante che arriva nel migliore dei modi contro una squadra tra le più in forma d'Europa (venerdì ci sarà l'Atalanta). Segnare 6 gol non è mai facile, quindi non iniziamo con i se, i ma e i però". LEGGI ANCHE: Ex Milan, Braida: “Pulisic, in alcune movenze, mi ricorda due ex rossoneri”