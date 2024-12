Milan, Pellegatti: “È nata la squadra! Fonseca non cambi più. L’equilibratore…”

"È nata, eccola qua. Sembrava fosse nata qualche settimana fa, questa sera è nata la squadra che Fonseca non la cambi più. Finalmente! Un portiere, 4 difensori, due centrocampisti, l'equilibratore Musah, Pulsic, Leao e Morata. Così, si deve giocare con questa squadra. Poi puoi cambiare, ma questa è l'impostazione. Se eviti a Reijnders di faticare in campo... Ha giocato bene anche Emerson Royal, perché protetto da Musah. Sulla fascia serve un equilibratore. Se non ci sarà sempre Musah, si provi Terracciano o Jimenez. È entrato bene anche Chukwueze".