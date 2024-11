Calciomercato Milan – Pellegatti: “Okafor ceduto? Il mio sogno è Sinisterra”

"A gennaio la rivoluzione in attacco. Sul vice Fofana: il Milan continua a dire di aspettare il ritorno di Bennacer. Speriamo cambino idea, ma non voglio illudervi. In attacco: Jovic ci sarà un tentativo di farlo uscire dalla rosa. La novità è che anche Okafor potrebbe essere ceduto durante il calciomercato di gennaio. E il terzo attaccante del Milan sarà Francesco Camarda: potrà allenarsi solo con Fonseca e la prima squadra. Se dovesse andare via Okafor sulla fascia poi? Il Milan cercherà qualche opportunità in Premier League in caso di cessione dello svizzero. Il mio desiderio sarebbe un giocatore che a me piace tanto: Sinisterra. Giocatore che può fare bene sia a destra che a sinistra. Non è una notizia, ma il mio sogno in caso di partenza di Okafor". LEGGI ANCHE: Milan-Empoli, probabili formazioni: due ritorni importanti. E Musah...