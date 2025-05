Pedullà sicuro: “Gimenez è da Milan. E’ stato un affare”

" Santiago Gimenez , dal mio punto di vista è una grande attaccante da Milan. E' stato un grande affare". Così Alfredo Pedullà , giornalista, ha parlato di Santiago Gimenez dopo la sua doppietta in Milan-Bologna 3-1 . Ecco il suo parere su 'YouTube': "Quando spendi meno di 40 milioni per uno dei pochi attaccanti in giro che può riempirti l'area è un grande acquisto. Mi dispiace che sia stato bannato. Jovic resta un'alternativa".

Milan, Pedullà: "A Gimenez serve un allenatore che lo coccoli. Per me è ..."

Pedullà continua con la sua analisi sull'attaccante messicano del Milan: "A Gimenez gli serve un allenatore che lo coccoli. Quando arrivi a gennaio non è facile per nessuno. Gimenez è forte, come la rosa. Se il Milan individua la chimica per rinforzare la rosa può essere protagonista. Gimenez è da Milan. Con un'assistenza giusta lo dimostrerà". Parole molto importanti per Santiago Gimenez. Vedremo se la punta partirà da titolare in Coppa Italia.