Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha parlato in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della finale di Coppa Italia tra il Milan di Sérgio Conceição e il Bologna di Vincenzo Italiano in programma mercoledì 14 maggio , alle ore 21:00 , allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Capello: "Non è un Milan che domina". Un aspetto positivo e un rimpianto

"La classifica del Milan parla in un modo, il gioco in un altro. Ultimamente i risultati sono arrivati, però il Milan anche quando vince concede tanto e gioca per venti minuti. Nell'ultimo periodo sta facendo molto bene il portiere Mike Maignan. Non è un Milan che domina. L'aspetto positivo è che reagisce sempre: non un dettaglio. Certo, con quello che hanno speso sul mercato i rossoneri avranno dei rimpianti per la classifica attuale e la Champions. Vediamo come andrà la finale di Coppa Italia: il Milan ha qualcosa in più del Bologna, a patto che tutti giochino al cento per cento. Ma torniamo al discorso di prima: i rossoneri sono imprevedibili. Non si sa se giocheranno venti minuti o una partita intera. Per il Bologna è una occasione storica".