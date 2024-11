CALCIOMERCATO MILAN

Ieri sera il Milan di Paulo Fonseca ha vinto la sua terza partita consecutiva in Champions League in casa dello Slovan Bratislava (2-3) ma, in casa rossonera, tengono banco - anche - le indiscrezioni sulla prossima sessione invernale di calciomercato. Anche e soprattutto in base a quanto accaduto in mattinata a Belgrado e a quanto detto, 'off the records', dall'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ai giornalisti presenti in Slovacchia per seguire la trasferta del Diavolo in Europa. Ma andiamo con ordine.