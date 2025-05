Il Milan sbarca a Cancún: nuovo Junior Camp in Messico

La collaborazione con il Cancún Calcio Club promuoverà il Metodo Milan in una delle comunità più appassionate di calcio del Paese, rafforzando la presenza internazionale del Club dopo i successi che i camp hanno riscontrato in Europa, Asia e America.

Il programma, rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni, mira a coltivare giovani talenti attraverso un'esperienza formativa completa, basata sui valori di AC Milan. Grazie alla guida e l'esperienza di tecnici rossoneri certificati, il Camp offre ai partecipanti una preparazione tecnica e atletica personalizzata. Attraverso l'organizzazione di workshop per allenatori locali e una metodologia focalizzata sulla formazione personale, il Camp rappresenta un'opportunità unica per la crescita dei giovani, sia dentro che fuori dal campo.

Juan Patricio Burdieri, Direttore Generale delCancún Calcio Club ha aggiunto: "Collaborare con un Club storico come il Milan è per noi un grandissimo onore. Questo Camp non solo porta a Cancún una formazione calcistica di livello mondiale, ma ispira anche i nostri giovani giocatori a sognare in grande e a puntare all'eccellenza".