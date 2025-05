Teotino: “Due trofei non salverebbero la stagione fallimentare del Milan”

Teotino senza sconti: "Milan, rosa forte sprecata, stagione negativa comunque"

"Se un secondo trofeo salverebbe la stagione del Milan? No, per me non può essere una stagione positiva anche con due trofei. Io continuo a pensare che la rosa del Milan sia inferiore solo all'Inter in Serie A, non ha niente da invidiare alla Juventus, al Napoli, all'Atalanta o alle altre. Questa posizione in classifica grida vendetta, il Milan è una squadra forte che non ha mai saputo ritrovarsi, gli allenatori non sono riusciuti a trovare la chiave giusta, la socetà non è mai riuscita a trovare un rapporto giusto con il settore tecnico e la squadra". LEGGI ANCHE: Milan, doppio binario per il futuro: immobilismo strategico o caccia a nuovi soci?>>>