Presumibilmente titolare in Milan-Sassuolo di Coppa Italia

Camarda, infatti, per la 'rosea', sarà in panchina in Milan-Empoli di sabato a 'San Siro' in campionato. Ma, soprattutto, martedì 3 dicembre, alle ore 21:00, potrebbe tornare a giocare dal 1' in occasione di Milan-Sassuolo, ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025 in gara secca. LEGGI ANCHE: Allarme per Fonseca: al Milan serve un mediano in più. Ora e a gennaio >>>