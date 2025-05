Milan, dai cuori ai veleni: il caso Pato e il lato oscuro dei social

Un semplice messaggio di congratulazioni si è trasformato in un vero e proprio vespaio di polemiche: il tweet di Pato, ex Milan

Un semplice messaggio di congratulazioni si è trasformato in un vero e proprio vespaio di polemiche. Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha utilizzato il proprio account X (ex Twitter) per complimentarsi con l'Inter in seguito alla loro qualificazione alla finale di Champions League. Un gesto sportivo, forse ingenuo nella sua semplicità, che non è affatto piaciuto a una frangia del tifo rossonero.