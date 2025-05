Milan-Bologna, ecco come Conceicao punta a vincere la Coppa Italia

Milan-Bologna, tutte le mosse di Conceição per mercoledì — Vero, in Milan-Bologna di campionato i rossoneri di Conceição hanno rimontato da 0-1 a 3-1 ritornando al 4-2-3-1, ma è improbabile che il tecnico portoghese cambi modulo per la finale di Coppa Italia. I giocatori, infatti, per ammissione dell'ex Porto, ora credono in ciò che propongono sul terreno di gioco.

Ci saranno, ovviamente, aggiustamenti rispetto all'ultimo Milan-Bologna di Serie A, perché Conceição recupererà Youssouf Fofana in mediana e Rafael Leão in attacco. Il rientro di quest'ultimo, in particolare, darà profondità e imprevedibilità a sinistra, costringendo gli avversari a stare più attenti e accorti su quel versante.

Per la 'rosea', con i suoi uno contro uno, Leão chiamerà Lewis Ferguson al raddoppio e agevolerà gli inserimenti di Theo Hernández dalle retrovie e/o di Tijjani Reijnders dall'interno di centrocampo. Theo avrà le spalle coperte da Strahinja Pavlović, mentre Reijnders sarà libero di inserirsi e di inventare perché Fofana è abile nel lavoro di rottura, interdizione ma anche di impostazione.

Davanti giocherà Jović dall'inizio: ecco perché — In difesa, per Milan-Bologna di Coppa Italia, Conceição potrà contare anche su Fikayo Tomori, che era uscito per una botta nel match di campionato. A lui, come a Matteo Gabbia e Pavlović, il tecnico chiederà di far uscire palla velocemente. Questo per evitare il pressing alto degli avversari. Ma soprattutto di 'reggere' gli uno contro uno degli esterni a piede invertito del Bologna.

Álex Jiménez (o Kyle Walker a gara in corso) darà una mano in entrambe le fasi. Davanti, il ballottaggio è sempre il solito: Luka Jović o Santiago Giménez? Il messicano sta meglio fisicamente ed è in fiducia. Ma dovrebbe giocare dall'inizio il serbo, perché più abile a legare il gioco, fare sponda e tenere il pallone. Può essere utile, almeno a inizio gara. Poi si vedrà. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rinforzo di qualità dal Barcellona: le ultime news >>>