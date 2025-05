Coppa Italia, finale Milan-Bologna: Pulisic e Leao le armi rossonere

Milan-Bologna, Pulisic e Leão per mettere le mani sul trofeo

Per Leão, partito in panchina a gennaio nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, sarà la sua prima finale da titolare in maglia rossonera. L'auspicio è che possa dominare, incidere e decidere esattamente come fece qualche mese fa contro i nerazzurri, quando entrò in tutti e tre i gol del Diavolo.